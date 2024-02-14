ومجموعة "&e" هي أكبر مساهم في فودافون بحصة تبلغ 14.6 بالمئة، وقد وقعت الشركتان اتفاقية تعاون استراتيجي في مايو تضمنت حجز مقعد لدويدار في مجلس إدارة الشركة البريطانية.

وقال دويدار، الأربعاء، إنه يتطلع للانضمام إلى مجلس إدارة فودافون "لدعم التحول السريع الذي تقوم به (الرئيسة التنفيذية) مارجريتا ديلا فالي وفريق الإدارة".

وكانت مجموعة "&e"، قالت في بيان سابق إن الهدف من استثمارها في "فودافون" هو الاستفادة من خبرات الشركة العالمية في قطاع الاتصالات وتعظيم العائد على استثماراتها مع احتمالية الاستفادة من الفرص التجارية المحتملة مع الشركة العالمية.

وكانت مجموعة اتصالات أعلنت عن علامتها التجارية الجديدة "&e"، في 23 فبراير 2022 ضمن استراتيجيتها إلى تسريع النمو والتحول إلى شركة تكنولوجية متكاملة.