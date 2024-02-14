وكان المؤشر نيكي ارتفع إلى 38010.69 نقطة في الجلسة السابقة، ليبقى غير بعيد عن أعلى مستوى قياسي خلال يوم تداول عند 38957.44 نقطة المسجل في ديسمبر 1989، وأغلق عند أعلى مستوى منذ يناير 1990. وصعد نيكي 12.7 بالمئة حتى الآن هذا العام.

وهبط نيكي، الأربعاء، بنسبة 0.6 بالمئة ليغلق عند 37703.32 نقطة. كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.05 بالمئة إلى 2584.59 نقطة.

وتراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت خلال الليل بعد أن أدت قراءة أعلى من المتوقع لتضخم أسعار المستهلكين إلى تراجع توقعات السوق بتخفيضات وشيكة لأسعار الفائدة، مما دفع عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى الارتفاع.

ومن شأن ضعف الين أن يصب في صالح المؤشر نيكي. وهبط الين في ختام تعاملات أمس إلى 150 ينا للدولار للمرة الأولى منذ 17 نوفمبر.

وهبط سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في مجال التكنولوجيا 3.36 بالمئة ليصبح أكبر عائق للمؤشر نيكي، بعد أن هوى سهم شركة تصميم الرقائق البريطانية آرم هولدينغز 14 بالمئة.

وخسر سهم وكالة ريكروت هولدينغز للتوظيف 3.98 بالمئة وسهم شركة دايكن إندستريز لصناعة أجهزة تكييف الهواء 2.33 بالمئة.

وفقدت طوكيو إلكترون لتصنيع معدات صنع الرقائق مكاسب حققتها في بداية الجلسة لتغلق على انخفاض 0.56 بالمئة.

أما سهم أدفانتست لتصنيع أدوات اختبار الرقائق فارتفع 2.68 بالمئة، وكذلك ارتفع سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.22 بالمئة.