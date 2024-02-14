وقالت المجموعة، التي قالت العام الماضي إنها تدرس التخارج جزئيا من أنشطتها المالية، إنها تخطط لإدراج مجموعة سوني المالية في أكتوبر من عام 2025.

وحققت الشركة اليابانية أرباحا خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر بلغت 463.3 مليار ين (3.08 مليار دولار)، متجاوزة متوسط التقديرات البالغ 428 مليار ين في استطلاع مجموعة بورصة لندن لآراء 11 محللا.

وتحولت شركة سوني، مخترعة جهاز الووك مان، من شركة مصنعة للإلكترونيات إلى شركة ترفيه وتقنية عملاقة تشمل أنشطتها الأفلام والموسيقى والألعاب والرقائق.

وقالت سوني إنها باعت 8.2 مليون وحدة من جهاز "بلاي ستيشن5" في الربع الثالث، الذي يمتد لموسم التسوق الرئيسي في نهاية العام، وذلك مقارنة بمبيعات بلغت 7.1 مليون وحدة في نفس الفترة من العام السابق.