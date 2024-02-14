من جانبه، قال حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: "أداءٌ ونتائج مبهرة توجت بها شركة ألفا ظبي القابضة عام 2023، في تجسيد واضح لوضع المجموعة القوي وإمكاناتنا الهائلة في قطاعات أعمالنا المتنامية والتي تتميز بالمرونة والتنوع في محفظتنا الاستثمارية. ويأتي هذا الإنجاز المتمثل بتحقيق صافي أرباح بقيمة 13.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 25 بالمئة على أساس سنوي، ليسلط الضوء على وتيرة النمو المتسارعة للمجموعة وزخم اعمالها، وبالتالي امتلاكنا لقاعدة قوية لتعزيز أنشطتنا الاستثمارية الأساسية وإبرام شراكات استراتيجية والمضي قدماً في عمليات استحواذ ذات عائدات مرتفعة في عام 2024. وتجسد مشاريعنا المشتركة مع "أدنوك للحفر" و"مبادلة" أهدافنا الطموحة، إذ سنعمل على استثمار ما يصل إلى 2.1 مليار درهم في خدمات حقول النفط و1.7 مليار درهم في فرص الائتمان العالمية."

وقالت الشركة، المدرجة في سوق أبوظبي المالي في بيانها، إن إجمالي إيرادات ألفا ظبي شهد قفزةً كبيرة بعد تسجيلها 45.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 14 بالمئة على أساس سنوي بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وحققت جميع قطاعات أعمال المجموعة خلال عام 2023، أداءً ممتازاً تجلى في الارتفاع الملحوظ في إيراداتها.

وتميز العام الماضي بالتأثيرات الإيجابية لعمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية التي بُدء بتنفيذها منذ العام 2022، وكان من أبرزها الاستحواذ على حصة في شركة "الدار العقارية" اعتباراً من الربع الثاني من عام 2022، لتصبح من أكبر المساهمين فيها.

وتجسد هذه الأرقام القوية للمجموعة تنفيذها الدقيق لخططها الاستراتيجية عبر القطاعات الرئيسية والتزامها الثابت بتحقيق قيمة إضافية للمساهمين.

وواصلت ألفا ظبي تنفيذ استراتيجيتها في تعزيز استثماراتها، حيث دخلت في مشروع مشترك مع "شركة مبادلة للاستثمار" لاقتناص فرص استثمارية عالمية عالية المردود في مجال الائتمان، إذ لدى الطرفان خطط طموحة لاستثمار نحو 9 مليارات درهم على مدى السنوات الخمس المقبلة، والاستفادة من شراكة "مبادلة" الاستراتيجية مع "أبولو" (مدرجة في بورصة نيويورك)، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول البديلة في العالم، بهدف الوصول إلى فرص استثمارية ائتمانية خاصة عالية الجودة.

وفي خطوة لا تقل أهمية، عقدت ألفا ظبي شراكة استثمارية استراتيجية مع شركة "أدنوك للحفر"، لتطوير منصة تكنولوجية لخدمات وحلول حقول النفط والطاقة مع التزام يصل إلى 5.5 مليار درهم، وفي هذا الإطار ستساهم ألفا ظبي بحصتها البالغة 25 بالمئة في شركة "Gordon Technologies" إلى شركة أنرسول مقابل 320 مليون درهم.

وقامت المجموعة بعمليات استحواذ استراتيجية أخرى في شركات بارزة مثل "أدمو لايف ستايل المحدودة" و"المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق"، ما يدل على التزام الشركة بتوسيع محفظتها الاستثمارية وتنويعها وتحفيز النمو في قطاع الرفاهية وأسلوب الحياة، حيث تستعد ألفا ظبي لتقديم تجارب عالمية شاملة وفاخرة للضيوف على نطاق عالمي، وذلك من خلال دمج علامات الضيافة الشهيرة مثل شيفال بلانك رانديلي، ومنتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات، وناموس، و إم شريف، وسي لا في في محفظتها الاستثمارية.

وحافظت الميزانية العمومية للمجموعة على وضعها المالي القوي بإجمالي أصول بلغ 140.4 مليار درهم، ووضع نقدي ممتاز قدره 20.2 مليار درهم. وأسهم غنى محفظة ألفا ظبي وتنوع قطاعات أعمالها على نحو مُلفت في نمو إيراداتها، حيث شهد أداء مختلف القطاعات نمواً ملحوظاً نجم عنه ارتفاع مهم في الأرباح، وشكلت عائدات المجموعة في القطاعات العقارية والصناعية والبناء ما نسبته 37 بالمئة و23 بالمئة و19 بالمئة من إجمالي الإيرادات على التوالي.

وتمضي ألفا ظبي القابضة قدماً في تعزيز نموها وترسيخ مكانتها والاستفادة من الفرص الاستثمارية السانحة، مدعومةً بأداء تشغيلي عال ووضع مالي متين واستراتيجية استثمارية تتميز بالمرونة والقدرة على التكيف بسرعة.

وسيؤدي تركيز المجموعة على عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتنويع الجغرافي وممارسات حوكمة الشركات الصارمة في جميع المجالات إلى استمرار الشركة في تقديم عوائد مرتفعة ومستدامة لمساهميها.

وقال حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: "نحن في وضع قوي يُتيح لنا تقييم فرص النمو والاستثمار عبر مجموعة متنوعة من القطاعات والمناطق الجغرافية، ونسعى لمواصلة تعزيز استثماراتنا على نحو يُثري محفظتنا الاستثمارية ويعود بالفائدة على مساهمينا ويُحدث تأثيراً إيجابياً ملموساً."