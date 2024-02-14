وقالت فيرتيغلوب، في بيان على موقع سوق أبوظبي المالي، إن صافي الربح المعدل خلال الربع الرابع قد بلغ 103 مليون دولار (بزيادة 151 بالمئة على أساس ربع سنوي).

وبلغت إيرادات شركة فيرتيغلوب 2.416 مليار دولار للعام 2023 وسجلت أرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.004 مليار دولار. كما بلغ صافي الربح المعدل 363 مليون دولار في العام 2023.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة أن حجم المبيعات المنتجة ارتفع في الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 15 بالمئة على أساس سنوي، كما ارتفع في السنة المالية 2023 بنسبة 5 بالمئة علي أساس سنوي.

في سياق متصل، أعلنت شركة فيرتيغلوب عن توزيع أرباح النصف الثاني من عام 2023 بقيمة 200 مليون دولار ليصل إجمالي توزيعات أرباح عام 2023 إلى 475 مليون دولار، بما في ذلك أرباح النصف الأول من عام 2023 البالغة 275 مليون دولار والتي تم توزيعها في الربع الرابع من عام 2023.

وحققت شركة فيرتيغلوب وفورات في اطار برنامج تحسين التكلفة بقيمة 25 مليون دولار بحلول نهاية عام 2023، والشركة في طريقها لتحقيق وفورات بقيمة 50 مليون دولار بحلول نهاية عام 2024.

وكانت "أدنوك" قد أعلنت خلال شهر ديسمبر 2023، الاستحواذ على حصة "أو سي أي غلوبال" في شركة فيرتيغلوب، ما يرفع إجمالي ملكية أدنوك إلى حصة الأغلبية لتصل إلى 86.2 بالمئة. وسيتم استكمال الصفقة في عام 2024، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط القانونية والحصول على موافقات الهيئات التنظيمية المعنية.

وتدعم صفقة "أدنوك" و "أو سي أي" خطط النمو المستقبلية لشركة فيرتيغلوب، وتسرّع مساعيها للاستفادة من فرص لتوسع في منتجات و أسواق جديدة، وترسخ نطاق تركيزها على الأمونيا النظيفة كوقود واعد وناقل للهيدروجين.

تستمر التوقعات على المديين المتوسط والطويل لأسواق النيتروجين بالتحسن بفضل القدرات الإنتاجية الإضافية المحدودة و النمو الصحي للطلب، بحسب بيان الشركة.

وفيرتيغلوب تعد أكبر مصدر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معاً، وأكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمتخصصة في مجال إنتاج الأمونيا المستدامة.

وارتفعت أسعار الأمونيا في الربع الرابع من عام 2023، بسبب الاضطرابات في العرض، في حين تأثرت أسعار اليوريا بتأجيل الطلبات إلى بداية عام 2024، مما أدى إلى تقليل وارداتها من المناطق الرئيسية.

ومنذ بداية العام، ارتفعت أسعار اليوريا نحو 20 بالمئة بسبب ظهور بعض الطلبات المؤجلة استعدادا لموسم الربيع في نصف الكرة الشمالي، وكذلك ارتفاع معدلات الطلب القوية في مناطق أخرى مثل البرازيل وأستراليا. ومن المتوقع ارتفاع الأسعار خلال الأشهر القادمة بفعل انخفاض المخزون في أسواق الاستيراد الرئيسية، إضافة إلى القيود المستمرة على الصادرات الصينية واضطرابات سلاسل التوريد في البحر الأحمر، والتي سيكون تأثيرها محدوداً على فيرتيغلوب.

وبهذه المناسبة، قال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب: "يسعدنا أن نختتم العام 2023 بأداء قوي، وتحديداً بتحقيق زيادة بنسبة 5 بالمئة على أساس سنوي في حجم المبيعات المنتجة لدى الشركة، وزيادة بنسبة 15 بالمئة في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالربع الرابع من عام 2022. وهذا يعتبر شهادة على الجهود المكثفة التي بذلها الفريق على صعيدي الكفاءة التشغيلية والتجارية، ويعزز تركيزنا أكثر على التميز في العمليات التشغيلية والاستفادة من قدراتنا التجارية الفريدة".

وأضاف الحوشي: "نحن متحمسون للفصل التالي في مسيرة فيرتيغلوب، خاصةً في ضوء استحواذ "أدنوك" على حصة شركة "أو سي أي" البالغة 50 بالمئة مقابل 3.62 مليار دولار. ومن المتوقع أن يتم إتمام الصفقة، التي بموجبها ستصبح أدنوك المساهم المالك لحصة الأغلبية في فيرتيغلوب بملكية إجمالية تبلغ 86.2 بالمئة، خلال العام 2024، بعد استكمال جميع الشروط القانونية واللوائح التنظيمية اللازمة، بما في ذلك الموافقات المتعلقة بمكافحة الاحتكار. إن هذه الصفقة تدعم خططنا المستقبلية للنمو وتجعلنا عنصراً رئيسياً في خارطة طريق "أدنوك" الطموحة وستُمكن فيرتيغلوب من الاستفادة بشكل أكبر من موارد أدنوك وخبراتها وعلاقاتها لتحقيق فرص نمو جديدة، خاصة في الأسواق الناشئة للأمونيا النظيفة والهيدروجين الأزرق. وستكون أولوياتنا هي مواصلة استكشاف إمكانيات جديدة في منتجاتنا الرئيسية من اليوريا والأمونيا، وتسريع التحول نحو فرص جديدة على صعيد الأسواق والمنتجات، مع زيادة التركيز على الأمونيا المستدامة، وخلق القيمة للمساهمين".

ولفت الحوشي بالقول أن "يتوقع فريق إدارة فيرتيغلوب أن ترتفع الارباح السنوية الإضافية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين إلى بما لا يقل عن 100 مليون دولار بحلول عام 2025 مقارنة بعام 2023، وذلك من خلال إعطاء الأولوية لخطة تحسين التصنيع بما يؤثر إيجاباً على القدرة الإنتاجية والكفاءة في استهلاك الطاقة. وإلى جانب خطة تحسين الصنيع، تسعى فيرتيغلوب بشكل استباقي لتحسين كفاءة التكاليف بهدف دعم التدفقات النقدية الحرة ، حيث تم تنفيذ 51 بالمئة من الوفورات السنوية المستهدفة والتي تبلغ 50 مليون دولار أمريكي بعد ستة أشهر فقط من طرح برنامج تحسين التكلفة. وتسير الشركة على المسار الصحيح لتحقيق الهدف الكامل بحلول نهاية عام 2024، مع التركيز بشكل رئيسي على التحول في نموذج العمل التشغيلي، وتطوير القدرات اللوجستية، بالإضافة إلى تعزيز هيكل التكلفة ".

وتابع بقوله: "التزام فيرتيغلوب متواصل بتقليل البصمة الكربونية لعملياتنا وسلسلة القيمة الخاصة بنا، مع تلبية الطلب المتزايد على الهيدروجين والأمونيا منخفضة الكربون، وهو ما تؤكده شحنتنا الأولى من الأمونيا المُنتجة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والمعتمدة دولياً والتي تم تصديرها في عام 2023 من منشآتنا في مصر إلى شركة Tuticorin Alkali Chemicals and Fertilisers Limited في الهند، لإنتاج رماد الصودا الصناعية الذي يولّد انبعاثات قريبة من الصفر ، ويشكل المادة الخام الرئيسية المستخدمة في إنتاج مسحوق الغسيل الذي تصنعه شركة "يونيليفر". كما أطلقنا في الربع الرابع من عام 2023، بالتعاون مع أدنوك، التطبيق التجريبي لوحدة "CycloneCC" لالتقاط الكربون في مصنع فيرتيل بدولة الإمارات، مع إمكانية نشرها على نطاق واسع في عملياتنا في في المستقبل. ومع التقدم الكبير الذي أحرزناه في مبادرات الأمونيا منخفضة الكربون خلال عام 2023، فإننا نتطلع إلى تقدم مشروع تعزيز لإنتاج الأمونيا المنخفضة الكربون بطاقة 1 مليون طن سنوياً بدولة الإمارات العربية المتحدة، بشرط تواجد البيئة التنظيمية اللازمة ".

وأوضح أنه: "قد صادق مجلس إدارة شركة فيرتيغلوب على توزيعات أرباح النصف الثاني من عام 2023 بقيمة 200 مليون دولار، أي ما يعادل 9 فلس/سهم، وسيتم تقديم مقترح توزيعات الأرباح إلى المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم الذي سينعقد في أبريل 2024، مما يعني توزيع أرباح سنوية بقيمة 475 مليون دولار أمريكي، حيث تعتبر واحدة من أعلى معدلات عوائد الأرباح في القطاع والسوق بشكل عام. تتمثل استراتيجية فيرتيغلوب المستقبلية في مواصلة تحقيق توازن بين توزيع الأرباح والإنفاق الاستراتيجي على المشاريع ذات القيمة المضافة، مدعومة بالتدفقات النقدية الحرة القوية والميزانية العمومية، حيث بلغت 0.9 ضعف صافي الدين مقارنة بالأرباح المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الأشهر الـ 12 ماضية حتى نهاية العام 2023. كما وضعت وكالتا التصنيف الائتماني ستاندرز آند بورز وفيتش مؤخراً شركة فيرتيغلوب تحت المراقبة الائتمانية الإيجابية في انتظار الانتهاء من نقل الملكية إلى أدنوك، مما يعزز مكانتنا ويرفع تصنيف درجتنا الاستثمارية ويدعم نهجنا المتوازن نحو النمو".