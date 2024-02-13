وارتفع تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل أعلى من التوقعات خلال شهر يناير الماضي.

وأظهر تقرير لوزارة العمل الأميركية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3 بالمئة على أساس شهري في يناير، وهو ما يزيد عن ارتفاع 0.2 بالمئة توقعه اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر السعودي الرئيسي بنسبة 0.9 بالمئة بدعم تقدم سهم مصرف الراجحي 1.1 بالمئة وصعود سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 2.8 بالمئة.

قالت "ستاندرد اند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس" إن شركة أرامكو السعودية للنفط بدأت تداول خام أميركي يدخل في تحديد سعر خام برنت القياسي العالمي في عملية تديرها المنصة المعنية بنشر معلومات الطاقة.

وواصلت البورصة السعودية الصعود، متجاوزة أعلى مستوى بلغته في يناير.

وقال جورج خوري المدير العالمي لقسم الابحاث والتعليم لدى مؤسسة "سي.إف.آي" إن السوق سجلت أداء إيجابيا في عدة قطاعات، لا سيما الخدمات المصرفية والطاقة.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة.

وارتفع مؤشر دبي الرئيسي 0.2 بالمئة، مدعوما بارتفاع سهم بنك المشرق 2.3 بالمئة.

وأغلق المؤشر القطري مرتفعا 0.5 بالمئة بقيادة قفزة 8.3 بالمئة لسهم شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) الذي ارتفع للجلسة الثالثة على التوالي.

قالت شركة قطر للطاقة يوم السبت إنها اختارت ناقلات لتكون المالك والمشغل لما يصل إلى 25 ناقلة للغاز الطبيعي المسال ذات الحجم التقليدي.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.4 بالمئة.