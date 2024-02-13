وقالت أوبك في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.25 مليون برميل يوميا في 2024 و1.85 مليون برميل يوميا في 2025. ولم تتغير التوقعات لكلا العامين عن التوقعات الصادرة في تقرير الشهر الماضي.

في المقابل خفضت المنظمة توقعات نمو المعروض النفطي من خارج المنظمة خلال العام الجاري إلى 1.2 مليون برميل يوميا مقابل تثبيتها للعام المقبل.

تقرير أوبك أظهر كذلك تراجع إنتاج أعضاء المنظمة خلال يناير الماضي بنحو 350 ألف برميل يوميا ليبلغ 26.34 مليون برميل يوميا، مع بدء سريان حزمة جديدة من التخفيضات الطوعية التي يتبناها تحالف "أوبك+" في الربع الأول.

وفيما يتعلق بتوقعات "أوبك" للنمو الاقتصادي العالمي، فقد رفعته إلى 2.7 بالمئة خلال العام الجاري، مقابل توقعاتها السابقة البالغة 2.6 بالمئة، كما رفعت توقعاتها للنمو الاقتصاد العالمي في 2025 إلى 2.9 بالمئة، مقابل 2.8 بالمئة في القراءة السابقة.

وقالت أوبك في التقرير: "النمو الاقتصادي العالمي لا يزال قويا... يمكن أن تتحقق احتمالات المزيد من الصعود في جميع الاقتصادات الرئيسية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغير الأعضاء في المنظمة".