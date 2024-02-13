وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2026.19 دولار للأونصة الساعة 0952 بتوقيت غرينتش بعد أن نزل أمس الاثنين لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 2011.72 دولار للأونصة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2039.70 دولار للأونصة.

وتتجه الأنظار إلى بيانات التضخم من مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين لشهر يناير المقرر صدورها في الساعة 1330 بتوقيت غرينتش. وأظهر استطلاع للرأي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك عدم تغير توقعات الأميركيين إلى حد ما للتضخم في بداية العام.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس لوكالة رويترز: "انخفاض قراءات مؤشر أسعار المستهلكين ستدعم سعر الذهب، تحسبا لخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة قريبا، في حين ستضغط القراءة المرتفعة على سعر الذهب".

وأضاف: "ما زلنا نتوقع انخفاضا في الأسعار إلى ما دون ألفي دولار للأونصة باعتباره فرصة لزيادة الانكشاف على الذهب تحسبا لارتفاع الأسعار في نهاية هذا العام".

وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 895 دولارا للأوقية، وارتفع البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 911.04 دولار، وارتفعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 22.89 دولار للأوقية.