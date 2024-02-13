كما ارتفع إجمالي الأرباح ليصل إلى 2.16 مليار درهم، أي ما يقارب ضعف إجمالي الأرباح في العام السابق، ما يعكس تحسن الأداء والكفاءة التشغيلية، وفقا للبيان.

وبلغت إيرادات المجموعة خلال عام 2023، ما قيمته 16.7 مليار درهم، أي بمعدل نمو يقدر بـ 56 بالمئة مقارنة بإيراداتها خلال العام 2022 التي وصلت إلى 10.7 مليارات درهم.

وارتفعت قيمة أصول المجموعة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، لتصل إلى 20.8 مليار درهم في عام 2023، مقارنة بـ 16.0 مليار درهم في عام 2022. وأظهرت المشاريع نمواً كبيراً، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 76 بالمئة لتصل إلى 54 مليار درهم.

وشهدت المرونة المالية للشركة دفعة قوية، وهو ما تظهره زيادة احتياطاتها النقدية بنسبة 34 بالمئة لتصل إلى 3.7 مليار درهم. كما شهدت ربحية السهم زخماً إيجابياً، حيث ارتفعت بنسبة 65 بالمئة لتصل إلى 2.61 درهم، في حين ارتفعت نسبة إجمالي الأرباح والإيرادات إلى 13 بالمئة، بزيادة قدرها 3 نقاط عن العام السابق، بحسب البيان.

وقال محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "NMDC"، إن النتائج المالية الاستثنائية التي حققتها المجموعة خلال العام 2023، تواكب استراتيجياتها وأهدافها في الحفاظ على زخم النمو الذي تشهده.

وأضاف: "هدفنا خلال الفترة المقبلة تعزيز نمونا في الأسواق المحلية والدولية، والتوسع في امتدادنا الجغرافي، والارتقاء بأدائنا المالي بشكل مستمر، بما ينعكس على القيمة التي نقدمها للمساهمين والشركاء، واستشراف فرص جديدة للنمو، تحقق فوائد استثنائية غير مسبوقة في تاريخ المجموعة".

وخلال الربع الأخير من العام الماضي 2023، وصلت إيرادات مجموعة "NMDC" إلى 5.7 مليارات درهم، وحققت المجموعة خلال الفترة ذاتها صافي ربح يقدر بـ 0.64 مليار درهم.