تحركات الأسعار

بحلول الساعة 09:24 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا إلى 82.30 دولار للبرميل .

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتا إلى 77.23 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط مستقرة تقريبا في تعاملات أمس الاثنين، بعد أن صعدت ستة بالمئة الأسبوع الماضي.

وأدى الصراع في الشرق الأوسط إلى إبقاء الأسعار مرتفعة، فيما تواصل الولايات المتحدة والأردن الضغط من أجل وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يستأنف مسؤولون كبار العمل اليوم الثلاثاء بشأن اتفاق هدنة بين إسرائيل وحركة حماس بالتزامن مع تهديد بهجوم بري إسرائيلي وشيك في رفح.

وأطلق الحوثيون في اليمن صاروخين أمس على سفينة شحن متجهة إلى إيران في البحر الأحمر.

وتهاجم الجماعة سفنا دولية لها علاقات تجارية بالولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل منذ منتصف نوفمبر بسبب استمرار الحرب في غزة.

ولكن التوقعات إزاء مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة حدت من مكاسب النفط.

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن مسحه لتوقعات المستهلكين لشهر يناير أظهر أن توقعات التضخم بعد عام وخمسة أعوام من الآن لم تتغير، مع بقاء كليهما فوق المعدل المستهدف لمجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ اثنين بالمئة.

وإذا أدت المخاوف إزاء التضخم لتأخير تخفيضات المركزي الأميركي لأسعار الفائدة، فقد يؤدي ذلك إلى تقليص الطلب على النفط عن طريق إبطاء النمو الاقتصادي.

ومن المتوقع صدور بيانات التضخم الأميركية اليوم الثلاثاء، في حين من المقرر صدور بيانات التضخم والناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو غدا الأربعاء.

كما ينتظر المشاركون في السوق بيانات لمخزونات الخام الأميركية ومن المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

ومن المقرر أيضا أن تصدر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تقريرها الشهري عن سوق النفط اليوم الثلاثاء.

وستقرر مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، في مارس ما إذا كانت ستمدد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية.