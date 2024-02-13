وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني في بريطانيا، الثلاثاء، أن معدل البطالة في بريطانيا قد تراجع إلى 3.8 بالمئة خلال الربع الأخير من عام 2023، مقارنة مع 3.9 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر.

وكانت التوقعات ترجح أن يرتفع معدل البطالة بالمملكة المتحدة إلى 4.2 بالمئة.

وكشفت البيانات أن معدل البطالة ظل مستقراً دون تغيير مقارنة بالربع الرابع من عام 2022، في حين ارتفعت الأجور عند استثناء المكافآت بنسبة 6.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الرابع، مقابل زيادتها 6.7 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر.

وبلغ معدل التوظيف في المملكة المتحدة 75 بالمئة في الربع الرابع بزيادة نسبتها 0.2 بالمئة على أساس فصلي، لكنه يعد منخفضاً بنفس النسبة مقارنة بالربع الرابع من عام 2022.