وقال شميدت في فعالية خاصة بقطاع الصناعة "ليس لدينا ركود. لا نرى أي شيء يصاحب الركود عادة مثل البطالة.

سوق العمل مستقرة للغاية والأجور الحقيقية ترتفع مرة أخرى. سنشهد نموا هذا العام".

وانكمش الاقتصاد الألماني في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، بحسب البيانات الأولية التي أصدرها مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، نهاية يناير الماضي، فيما يتوقع خبراء اقتصاديون أن يدخل أكبر اقتصاد في أوروبا في ركود فني آخر في الربع الأول من عام 2024.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي 0.3 بالمئة في الربع الرابع مقارنة بالربع السابق، وذلك تماشيا مع توقعات محللين في استطلاع أجرته وكالة رويترز.

وانكمش الاقتصاد الألماني 0.3 بالمئة على مدار العام الماضي بسبب استمرار التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب الخارجي.

وكان الاقتصاد الألماني حقق معدل نمو بنسبة 1.8 بالمئة و3.2 بالمئة في عامي 2022 و2021 على التوالي، بعد أن انكمش في عام 2020 بنسبة 3.8 بالمئة بسبب جائحة كورونا.