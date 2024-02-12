وتسببت بيانات الوظائف الأميركية القوية، التي صدرت في وقت سابق من فبراير، في انحسار توقعات المستثمرين بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة في اجتماعه المقبل.

ويتوقع المتعاملون في الأسواق بنسبة 84.5 بالمئة تثبيت أسعار الفائدة في مارس.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي الست في سياستها النقدية بسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر السعودي بنسبة 0.7 بالمئة مع صعود سهم شركة التعدين العربية السعودية 3.8 بالمئة وزيادة سهم أرامكو العملاقة للنفط 1.5 بالمئة.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الاثنين إن المملكة لديها الكثير من الطاقة الفائضة لدعم سوق النفط، بعد أن أعلنت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم الشهر الماضي أنها ستقلص خططها لتوسيع طاقتها الإنتاجية على المدى الطويل.

وصعد مؤشر دبي 0.7 بالمئة مع ارتفاع سهم إعمار العقارية 3.1 بالمئة ليواصل مكاسب الجلسة السابقة بفضل زيادة الأرباح.

وأعلنت إعمار يوم الخميس تحقيق صافي أرباح سنوية بقيمة 11.63 مليار درهم (3.17 مليار دولار) ارتفاعا من 6.83 مليار درهم قبل عام.

وانخفض مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة.

وارتفع المؤشر القطري بنسبة 0.3 بالمئة مع ارتفاع سهم شركة ناقلات للنقل البحري 8.3 بالمئة ومواصلته مكاسب الجلسة السابقة عندما صعد عشرة بالمئة.

وقالت شركة قطر للطاقة يوم السبت إنها اختارت شركة ناقلات لتكون المالك والمشغل لما يصل إلى 25 ناقلة للغاز الطبيعي المسال من الحجم التقليدي.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.1 بالمئة مع صعود سهم البنك التجاري الدولي 4.5 بالمئة.