وذكرالوزير أن صادرات العراق الحالية تتراوح ما بين 3.35 إلى 3.4 مليون برميل يوميا.

وكشف عن إحراز تقدم في المحادثات مع شركات النفط العالمية العاملة في كردستان العراق بشأن حل نزاع أوقف تصدير النفط من شمال العراق.

وأضاف عبد الغني أن استئناف الصادرات من كردستان العراق مرتبط باستئناف الإنتاج من الحقول الموجودة في الإقليم، وأن المحادثات مع الشركات العاملة في الإقليم توشك على التوصل إلى حل في المستقبل القريب.

وقال نائب وزير النفط العراقي لشؤون الاستخراج في نوفمبر إن استئناف تصدير النفط الخام من الشمال يعتمد على إعادة التفاوض بشأن عقود تقاسم الإنتاج الحالية لتغييرها إلى عقود لتقاسم الأرباح.

وأوقفت تركيا في 25 مارس الماضي صادرات شمال العراق البالغة 450 ألف برميل يوميا بعد حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية في قضية تحكيم وأمرت فيه أنقرة بدفع تعويضات لبغداد نظير الأضرار التي لحقت بها من التصدير بشكل غير مصرح به بين عامي 2014 و2018.