واستفاد البنك من ارتفاع عائدات الحسابات الجارية وحسابات التوفير البالغة 55 بالمئة من إجمالي الودائع، وتدفق الإيرادات المستدامة، وزيادة القروض ونمو الودائع بنحو 18 بالمئة، بالإضافة إلى التحكم في تكاليف الأموال، وفقا للبيان.

وخلال الربع الرابع من العام الماضي، منفردا، ارتفع صافي أرباح البنك بنسبة 83 بالمئة، ليصل إلى 7.23 مليار جنيه، وبلغت الإيرادات 16.7 مليار جنيه بزيادة 71 بالمئة على أساس سنوي.

وأشار أكبر بنك خاص في مصر، إلى أنه حافظ على أداء مالي، ومستويات ملاءة مالية جيدة، رغم ظروف السوق المعاكسة الناجمة عن الأحداث العالمية والمحلية المتزامنة والمتتابعة.

وذكر البيان أن البنك حافظ على سياسته الاستباقية لإدارة المخاطر، حيث بلغ رصيد مخصص خسائر القروض 29.2 مليار جنيه، بما يغطي 11 بالمئة من إجمالي محفظة القروض بالبنك، و16 بالمئة من الجزء غير المضمون.