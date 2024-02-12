تحركات الأسهم

صعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.3 بالمئة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش في ظل ارتفاع أسهم جميع القطاعات باستثناء أسهم الطاقة التي انخفضت نتيجة تراجع أسعار النفط.

وارتفعت أسهم الشركات الإيطالية 0.6 بالمئة لتتفوق على نظيرتها في المنطقة في التعاملات المبكرة.

والأسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية التي تشمل نمو الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة اليورو في الربع الرابع، ومعدل التضخم في إسبانيا ومناطق أخرى، واستطلاع معهد زيو الألماني لمعرفة توقعات الصناعة بشأن وضع الاقتصاد في المنطقة.

ويترقب المستثمرون على جانب الآخر من المحيط الأطلسي صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير في الولايات المتحدة غدا الثلاثاء بحثا عن دلائل على موعد إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على خفض محتمل لأسعار الفائدة.

وصعد سهم "تودز" بنسبة 17.4 بالمئة بعدما قالت شركة "إل كاترتون" للاستثمار المباشر إنها ستعرض شراء 36 بالمئة من شركة صناعة الأحذية الفاخرة مقابل 43 يورو للسهم.

وزاد سهم نوفو نورديسك 1.2 بالمئة بعدما ذكر تقرير أن شركة نوفو هولدنجز المساهمة فيها تعتزم استثمار ما يصل إلى سبعة مليارات دولار سنويا بحلول 2030.