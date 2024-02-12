وأظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي، الاثنين، أن معدل مشاركة القوى العاملة في ديسمبر ارتفع إلى 53.5 بالمئة من 53 بالمئة في الشهر السابق، في حين صعد مؤشر معدل في ضوء العوامل الموسمي لقصور استغلال العمالة 2.1 نقطة مئوية إلى 24.7 بالمئة.

وكان معدل البطالة قد تراجع إلى 8.5 بالمئة في أكتوبر، وهو أدنى مستوى يبلغه في عشر سنوات.

وتراجع معدل البطالة في تركيا 0.5 بالمئة على أساس شهري ليسجل 8.5 بالمئة في أكتوبر، وهو أدنى مستوياته في عشر سنوات بعد تسجيله انخفاضا على مدار أكثر من عامين.

وانخفض المؤشر المعدل موسميا لنقص الاستفادة من العمالة بنسبة 0.5 بالمئة إلى 21.3 بالمئة في الفترة ذاتها، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي آنذاك.