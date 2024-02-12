وقالت الشركة المتخصصة في خدمات رأس المال وتمويل رأس المال في مجال الاستثمارات البديلة، إن نتائجها المالية الأولية لفترة الستة أشهر الأولى من العام المالي والمنتهية في 31 ديسمبر 2023، تعكس نمواً مالياً في ظل نظرة الشركة المتفائلة، بحذر، تجاه الأسواق المالية العالمية لعام 2024 وتوقعاتها بتحقيق زيادة في فرص توظيف رأس المال في مجمل أعمالها.

وأضافت أنه بينما حققت الشركة عائد أرباح سنوي بنسبة 9.6 بالمئة للمستثمرين، بيّنت النتائج أن أعمال خدمات تمويل رأس المال في "إنفستكورب كابيتال"، حققت نمواً بنسبة 47 بالمئة على أساس سنوي نتيجة لزيادة الاكتتاب في أسواق الائتمان العالمية حيث لا تزال فرص التمويل عاملاً جاذباً.

وأعلن مجلس إدارة الشركة عن توزيع أرباح مرحلية بواقع 0.100 درهم للسهم الواحد، وهو ما يمثل عائداً سنوياً بنسبة 9.6 بالمئة على أساس سعر التداول الحالي البالغ 2.09 درهم للسهم الواحد. ويتماشى ذلك مع التزام الشركة بتقديم عائد أرباح لا يقل عن 8 بالمئة سنويا لمستثمريها، مدعوم بالنمو في صافي قيمة الأصول من الأرباح الناتجة.

وكجزء من تطور أعمالها، قامت الشركة بدمج بنيتها التحتية بشكل استراتيجي في محفظتها من فئات الأصول، مما أدى إلى توسيع إمكاناتها للنمو والتنويع، بحسب البيان.

وقال محمد بن محفوظ العارضي، رئيس مجلس الإدارة في إنفستكورب كابيتال: "يسعدنا أن نعلن عن الدفعة الأولى من نتائجنا كشركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد اكتتابنا العام في السوق خلال نوفمبر".

وأشار إلى أن الشركة أضافت البنية التحتية كفئة أصول خامسة لأنشطتها، حيث أظهر القطاع وعدًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد جائحة كوفيد-19.

وتستثمر إنفستكورب كابيتال في الشركات الخاصة، الائتمان الدولي العقارات، ورأس المال الاستراتيجي لصنع القيمة وإنتاج الدخل المتكرر من خلال أرباح الأسهم، وتحصيل الإيجارات، ورسوم التمويل، والفوائد.

إنفستكورب كابيتال هي إحدى شركات مجموعة انفستكورب القابضة المستقلة الرائدة في مجال الاستثمارات البديلة والتي تمتلك أصولاً مُدارة تقارب 50 مليار دولار (بما في ذلك الأصول المدارة من أطراف ثالثة).