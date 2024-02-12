وتلقت نتائج الشركة دفعة في الربع الأخير من العام الماضي بفضل "النمو الكبير في حجم المبيعات وبيئة أسعار جيدة"، لتحقق زيادة في الإيرادات بنسبة 7 بالمئة خلال هذه الفترة على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 6.3 مليار دولار، بفضل ارتفاع حجم المبيعات الذي بلغ 912 تريليون وحدة حرارية بريطانية (TBTU)، تكفي لإمداد 6 ملايين منزل بالطاقة لمدة عام واحد، بنسبة زيادة بلغت 5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وعلى أساس سنوي بلغ صافي دخل الشركة في عام 2023 نحو 4.7 مليار دولار، متجاوزا توقعات السوق، فيما بلغت الإيرادات السنوية الإجمالية نحو 22.7 مليار دولار، بحسب البيان.

وقال أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز"، إن الشركة حققت نتائج قوية في العام الماضي "على الرغم من بيئة أسعار صعبة في النصف الأول من العام"، مضيفا أن "هذه النتائج تؤكد مرونة الشركة وقدرتها على المحافظة على هوامش أرباحٍ قوية خلال تقلبات الأسعار".

وأشار إلى أن أدنوك للغاز "تمكنت من تجاوز أهدافها لعام 2023 وفقاً لما أدرجته خلال فترة الطرح العام".

وأضاف أن "أدنوك للغاز حافظت على زخم مبيعاتها القوي خلال العام واستفادت من ازدياد الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال كوقود انتقالي"، مشيرا إلى أن الشركة وقعت عقودا لتوريد الغاز الطبيعي المسال تراوحت قيمتها بين 9 إلى 12 مليار دولار.

ومن أجل زيادة قدرتها الإنتاجية، منحت "أدوك للغاز" عقودا في عام 2023، من بينها عقدا بقيمة 3.6 مليار دولار لتشغيل مرافق جديدة لمعالجة الغاز وتوسيع أخرى قائمة، كما منحت عقدا آخر بقيمة 1.3 مليار دولار لتوسيع شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي كجزء من برنامج استدامة، الذي يهدف إلى تمكين توريد كميات أكبر من الغاز الطبيعي لعملائها في الإمارات الشمالية.

وبهدف المساهمة في تحقيق "مجموعة شركات أدنوك" لهدفها المتمثل في خفض كثافة الانبعاثات بنسبة 25 بالمئة بحلول عام 2030، وشركة "أدنوك" لتحقيق انبعاثات صفرية بحلول عام 2045، منحت الشركة عقدا بقيمة 615 مليون دولار لإنجاز أحد أكبر مشاريع التقاط الكربون المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتكاملة، في مصنع حبشان لمعالجة الغاز. وستكون للمشروع، الذي ستقوم الشركة بإدارته بالإنابة عن شركة "أدنوك"، القدرة على التقاط وتخرين ما يصل إلى 1.5 مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون.

توزيعات الأرباح

أكدت "أدنوك للغاز" توزيعات أرباحها البالغة 3.25 مليار دولار وذلك للسنة المالية 2023، حيث قامت بتوزيعات نقدية مرحلية افتتاحية بقيمة 1.625 مليار دولار في ديسمبر 2023 وسيتم دفع 1.625 مليار دولار أخرى في الربع الثاني من عام 2024.

وتتوقع الشركة بعد القيام بتوزيع الأرباح لعام 2023، نمواً في توزيعات الأرباح السنوية بنسبة 5 بالمئة للسهم الواحد على مدى السنوات الأربعة المقبلة.