وقالت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح يبلغ 770 مليون سهم، في حين تبلغ حصة السهم الواحد من التوزيعات 1.45 ريال وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 14.5 بالمئة.

وذكرت "موبايلي" في بيانها إن أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة ستكون لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقا.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة لم تعلن نتائج الفصلية للربع الأخير بعد، وكان قد سجلت خلال التسعة أشهر الأولى من 2023، قفزة في صافي الأرباح بنسبة 41 بالمئة إلى نحو 1.5 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 1.05 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2022.