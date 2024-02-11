وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية في بيان، إن مؤشر الإنتاج الصناعي يواصل بذلك التباطؤ من ذروة ارتفاع بلغها في بداية 2022، بدعم من نمو أنشطة التعدين واستغلال المحاجر والصناعات التحويلية في ذلك الحين.

وذكرت الهيئة أن نتائج ديسمبر تشير أيضاً إلى انخفاض الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 14.3 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، حيث خفضت المملكة إنتاجها النفطي في ديسمبر من العام الماضي، ليصل إلى 8.9 مليون برميل يومياً.

من ناحية أخرى، سجل نشاط الصناعة التحويلية انخفاضاً سنوياً بنسبة 3.3 بالمئة، فيما سجل نشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعاً بنسبة 25.8 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيان الهيئة.

وقالت الهيئة إن مؤشر الإنتاج الصناعي في المملكة قد ارتفع 0.4 بالمئة على أساس شهري، مقارنة مع نوفمبر، مدعوماً بارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر خلال ديسمبر. إذ ارتفع بنسبة 1.4 بالمئة، فيما استقر نشاط الصناعة التحويلية عند مستوى أداء الشهر السابق عليه، وانخفض نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 14 بالمئة، ولكن نظراً لتدني وزن هذا النشاط لم يكن له تأثير كبير على المؤشر.