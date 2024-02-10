وستكون السفن الخمس والعشرون، التي تبلغ سعة كل منها 174 ألف متر مكعب، مملوكة بنسبة 100 بالمئة لشركة ناقلات وسيتم تأجيرها للشركات التابعة لشركة قطر للطاقة. ومن المقرر أن يتم بناؤها في أحواض بناء السفن في كوريا الجنوبية.

ويشكل هذا القرار المرحلة الثانية من انطلاق المشروع التاريخي لتوسعة أسطول الغاز الطبيعي المسال لشركة قطر للطاقة.

من جانبه، قال سعد الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة إن قطر للطاقة تسير بخطى ثابتة في بناء أسطولها المستقبلي من الغاز الطبيعي المسال، والذي من المتوقع أن يتجاوز مائة سفينة. ونحن نتطلع إلى الإعلان عن أسماء مقدمي العروض الفائزين الإضافيين في المستقبل القريب.

وفي عام 2022، وقعت قطر للطاقة سلسلة من اتفاقيات التعاون الفني لاستئجار وتشغيل 60 سفينة للغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل، لتختتم بذلك المرحلة الأولى من برنامج توسعة أسطولها، والذي يهدف إلى دعم وتلبية المتطلبات المستقبلية لحقل الشمال الشرقي والشمالي التابع لشركة قطر للطاقة.

يذكر أن الأرباح الصافية لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات زادت بنسبة 8.3 بالمئة لتبلغ 1.559 مليار ريال في العام 2023، مقابل 1.439 مليار ريال في العام 2022.

وأوضحت بيانات صادرة عن الشركة نشرت على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاعا في العائد على السهم ليبلغ 0.28 ريال في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر من العام الماضي، مقابل 0.26 ريال في العام الذي سبقه.