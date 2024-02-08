وقالت الدار، في بيان على موقع سوق أبوظبي المالي، إن هذه الخطوة تأتي بهدف دعم خطتها للتوسع الدولي من خلال الاستثمار في الأصول اللوجستية ومرافق التخزين في أوروبا.

وفي إطار هذه الشراكة الاستراتيجية، تلتزم الدار بدعم منصة كارلايل للأصول العقارية الأوروبية، التي تمثل الاستراتيجية العقارية للمجموعة في أوروبا. بالإضافة إلى حصولها على حصة استثمارية أغلبية في منصة استثمارية مشتركة، والتي تضم حاليا محفظة استثمارية مدرة للدخل تضم 14 مستودعا منتشرة في أبرز المراكز اللوجستية في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وتضم هذه المحفظة التي تديرها كارلايل، مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 900 ألف قد مربعة، وهي مشغولة بالكامل وتتمتع بإمكانات استثمارية جاذبة.

كما استثمرت شركة الدار مع كارلايل ومستثمرين آخرين في محفظة من مرافق التخزين الذاتي ومواقع التطوير في منطقة أوروبا الغربية.

من جانبه، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية في بيان: "تفتح لنا شراكتنا مع كارلايل باعتبارها شركة رائدة بالقطاع العقاري في أوروبا، الباب إلى قطاع عقاري يوفر عائداً مرتفعاً ونمواً ثابتاً في رأس المال، كما أنها تعد فرصة قيمة لإبراز خبرتنا، وستسهم الأصول التي استحوذنا عليها مؤخرا في تعزيز محفظة أعمالنا اللوجتسية بينما نواصل استكشاف الفرص على الصعيدين المحلي والعالمي لتوسيع نطاق أعمالنا خلال السنوات القادمة".