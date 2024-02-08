وبحسب النتائج المالية الأولية وغير المدققة للعام الماضي، فقد بلغت إيرادات الشركة المجمعة السنوية 29.2 مليار درهم (نحو 8 مليارات دولار) بزيادة 7 بالمئة عن عام 2022، وبلغ صافي الأرباح 7.9 مليار درهم بانخفاض 1.4 بالمئة على أساس سنوي.

وارتفعت الأرباح التشغيلية للشركة في عام 2023 إلى 8.8 مليار درهم، بزيادة سنوية 7.6 بالمئة، بحسب البيان.

وخلال الربع الأخير من العام الماضي منفردا، فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 5.5 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 7.1 مليار درهم، وبلغ صافي الربح الفصلي 1.8 مليار درهم بزيادة 14.6 بالمئة، فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية الفصلية إلى ملياري درهم بزيادة سنوية 10.6 بالمئة.

و"ديوا" هي المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، وقد تأسست عام 1992 بعد اندماج شركة كهرباء دبي ودائرة مياه دبي، وقد تم إدرجها في سوق دبي المالي في أبريل 2022.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "حققنا أعلى إيرادات وأرباح تشغيلية سنوية في تاريخ الهيئة، وارتفع إنتاج الكهرباء بنسبة 6.1 بالمئة، وازدادت القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة إلى 15.7 غيغاوات تمثل الطاقة المتجددة نحو 17 بالمئة منها. وقد وصل الطلب الذروي على الطاقة إلى 10.4 غيجاوات، وتجاوز عدد حسابات المتعاملين 1.2 مليون، وتعد هذه الأرقام أعلى أرقام تحققها الهيئة في تاريخها."

وقالت "ديوا" إن عام 2023، شهد ارتفاعا في الطلب على الطاقة إلى 56.5 تيراوات ساعة مقارنة بـ 53.2 تيراوات ساعة في عام 2022، بزيادة قدرها 6.3 بالمئة. وقد أنتجت الهيئة 6.2 تيراوات ساعة من الطاقة النظيفة خلال العام الماضي بزيادة بلغت 32.7 بالمئة مقارنة بعام 2022. وشكلت الطاقة النظيفة نسبة 11 بالمئة من إجمالي الطاقة التي أنتجتها الهيئة خلال عام 2023.

وشهد عام 2023 كذلك زيادة في الطلب على المياه المحلاة إلى 144.1 مليار غالون، بزيادة قدرها 5.2 بالمئة مقارنة بالعام السابق. ووصل الطلب الذروي اليومي على المياه في عام 2023 إلى 434 مليون غالون، بزيادة قدرها 4.91 بالمئة مقارنة بعام 2022.

وفي عام 2023، بلغ إنفاق الهيئة على المشاريع الرأسمالية أكثر من 8 مليارات درهم.

وعن التوقعات للعام المقبل، قال الطاير: "إنني متفائل بشأن التوقعات التشغيلية والمالية لهيئة كهرباء ومياه دبي لعام 2024 والأعوام المقبلة، فالهيئة على أتم الاستعداد لدعم أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والتي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي على مدى العقد المقبل".

توزيعات الأرباح

وبالنسبة لتوزيعات الأرباح، قالت "ديوا" إنها تتوقع دفع أرباح سنوية بحد أدنى 6.2 مليار درهم خلال السنوات الخمسة الأولى ابتداء من أكتوبر 2022، ويتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي في شهري إبريل وأكتوبر.

وبتاريخ 26 أكتوبر 2023، وزعت هيئة كهرباء ومياه دبي أرباحاً بقيمة 3.1 مليار درهم على مساهميها عن النصف الأول من عام 2023، وذلك للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين في تاريخ 18 أكتوبر 2023.

ومن المتوقع توزيع الدفعة المقبلة من الأرباح بقيمة 3.1 مليار درهم عن النصف الثاني من عام 2023 في شهر إبريل 2024 بعد الحصول على موافقة مساهمي هيئة كهرباء ومياه دبي في الجمعية العمومية المقبلة والمخطط عقدها بتاريخ 28 مارس 2024.