يوقف هذا سلسلة أربع خسائر فصلية متتالية للشركة، وذلك بدعم ارتفاع قيمة بعض الاستثمارات.

ويأتي ذلك بالمقارنة مع خسارة 744.7 مليار ين قبل عام بسبب انخفاض حاد في تقييم استثمارات وحدتها صندوق رؤية غير المدرجة.

الأرباح التي حققتها الشركة التي مقرها طوكيو، جاءت بفضل مكاسب حصتها في شركة "تي-موبايل يو إس إيه" (T-Mobile USA Inc) والتقييمات الصاعدة للشركات الناشئة بمحفظة "صندوق رؤية" التابع لها.