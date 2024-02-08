بينما يشهد العالم اليوم تسارعًا في استثمارات هذه الشركات في مجال الذكاء الاصطناعي، ويتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي كبير على أدائها المالي وأرباحها.

وفي ظل التطور المستمر للذكاء الاصطناعي، تتجه هذه الشركات نحو توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا الذكية في مجموعة واسعة من الصناعات. ومن المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على كفاءة العمليات وزيادة الإنتاجية، مما ينعكس بشكل مباشر على الأرباح والتنافسية.

تعتمد خطط التوسع في مجال الذكاء الاصطناعي على قدرة هذه الشركات على تقديم حلولاً فعالة للتحديات المعقدة، سواء في مجال الطب والتصنيع والتسويق أو حتى القطاع المالي.. إلخ

يتوقع أن يزيد تكامل الحلول الذكية في هذه الصناعات من توقعات العملاء ويفتح أفقًا جديدًا للفرص التجارية.

فيما يتعلق بالأرباح، يظهر تحليل متعمق أن تنامي استخدام التكنولوجيا الذكية سيسهم في تعزيز قدرة هذه الشركات على تحقيق أرباح استثنائية. ذلك أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تعزز التفاعل مع العملاء وتوفر تجارب فريدة، مما يؤدي إلى زيادة الإقبال على منتجاتها وخدماتها.

أبرز النتائج

فيما يتعلق بشركة "ميتا" المالكة لعملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإنها حققت في الربع الأخير من العام الماضي ربحية سهم بقيمة 5.33دولار (مقارنة بالتوقعات البالغة 4.96 دولار، وبـ 1.76 دولار في الربع الأخير من 2022). كما سجلت الشركة إيرادات بقيمة 40.1 مليار دولار، مقابل توقعات بـ 39.2 مليار، و32.2 في الربع الأخير من 2022، بنسبة ارتفاع نحو 25 بالمئة.

أما شركة "آبل" فقد حققت ربحية سهم بلغت 2.18 دولار، مقابل توقعات بـ 2.1 دولار، و1.88 دولار في الربع الأخير من العام 2022، بنمو 16 بالمئة. كما حققت إيرادات بقيمة 119.6 مليار دولار، مقابل توقعات 117.9 مليار دولار، و117.1 مليار دولار في الربع الأخير من 2022.

أبلغت الشركة عن مبيعات قيمتها 69.7 مليار دولار بنسبة نمو 6 بالمئة، لكنها سجلت تراجعاً حاداً بنسبة 13 بالمئة في مبيعاتها بالصين.

وفيما يخص شركة أمازون، فقد سجلت ربحية سهم بلغت دولار واحد، مقابل 0.8 دولار بالنسبة للتوقعات، و0.03 دولار في الربع الأخير من 2022 . وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 14 بالمئة، لتسجل 170 مليار دولار، مقابل 166.2 مليار (التوقعات) و149 مليار دولار في الربع الأخير من 2022. وأبلغت الشركة عن ارتفاع مبيعات وحدة السحابة التابعة لها لتسجل 24.6 مليار دولار، مع نمو الإيرادات الخاصة بالإعلانات.

توسع نطاق التكنولوجيا الذكية

ومع توسيع نطاق التكنولوجيا الذكية، يتوقع أن تنخرط هذه الشركات في تطوير حلول متقدمة ومبتكرة تلبي توقعات السوق بشكل أفضل. تتيح هذه الابتكارات الجديدة فرصًا للشركات لتحقيق نقلة نوعية في أدائها المالي، مما يعزز مكانتها في سوق التكنولوجيا العالمية. وبعد أن تم الإعلان عن عديد من الخطط في هذا الاتجاه.

وبشكل عام، يتوقع أن يحمل المستقبل لشركات التكنولوجيا فرصًا هائلة مع توسعها في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تعزز هذه الخطط الرؤية الإيجابية للقطاع وتسهم في تحقيق نمو مستدام وأرباح متزايدة.

هذا ما يؤكده المستشار الأكاديمي في جامعة سان خوسيه الحكومية في كاليفورنيا، الدكتور أحمد بانافع، والذي يقول في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": تعكس أرباح شركات التكنولوجيا في وول ستريت بعض المؤشرات حول مستقبل التكنولوجيا وتجدد جهود الشركات في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويمكن تلخيص هذه الأمور في النقاط التالية:

أولاً- نمو قوي وواعد:

حققت عديد من شركات التكنولوجيا في وول ستريت أرباحا قوية في الربع الأخير من عام 2023، مما يشير إلى النمو المستمر في قطاعات التكنولوجيا الرئيسية مثل الحوسبة السحابية والتجارة الإلكترونية.

تعكس توقعات الأرباح المستقبلية ثقة الشركات في قدرتها على استدامة النمو.

توضح هذه النتائج أن شركات التكنولوجيا تلعب دورًا متزايد الأهمية في الاقتصاد العالمي.

ثانيا- تأثير الذكاء الاصطناعي:

تستثمر عديد من شركات التكنولوجيا بشكل كبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يساعد على تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الإيرادات.

تظهر بعض الشركات، مثل مايكروسوفت وأمازون، نتائج إيجابية من استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، مما يشير إلى إمكانات هذه التكنولوجيا في تعزيز العمليات التجارية.

من المتوقع أن يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً أكبر في النمو المستقبلي لشركات التكنولوجيا.

ثالثاً- عودة بعض الشركات:

شهدت بعض شركات التكنولوجيا، مثل Meta وNetflix، عودة قوية في نتائجها المالية الأخيرة.

يُعزى هذا الانتعاش إلى جهود إعادة الهيكلة وتحسين التركيز على مجالات النمو الرئيسية.

تثبت هذه النتائج قدرة شركات التكنولوجيا على التكيف والتغلب على التحديات.

رابعاً- الاستثمارات المستقبلية:

تخطط عديد من شركات التكنولوجيا لزيادة استثماراتها في مجالات مثل الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، والواقع المعزز.

تشير هذه الاستثمارات إلى ثقة الشركات في قدرة هذه التقنيات على دفع النمو المستقبلي.

تظهر هذه الاستثمارات أيضًا التزام شركات التكنولوجيا بالابتكار والقيادة.

تحديات

على الجانب الآخر، تواجه الشركات التكنولوجية العملاقة اليوم تحديات اقتصادية متعددة تتطلب منها التكيف والابتكار المستمر.

تحدي أساسي يتمثل في ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة، حيث يجب على هذه الشركات الاستثمار بشكل كبير في البحث والتطوير للحفاظ على تفوقها في السوق.

في ظل التنافس المتزايد، تعاني الشركات من ضغوط مالية لضخامة التكاليف المرتبطة بتطوير التكنولوجيا الذكية. الحاجة إلى استمرار الابتكار وتحديث المنتجات يفرض تكاليف عالية على الشركات، مما يجعل تحقيق التوازن بين الاستثمار والربحية أمرًا حساسًا وتحدًا اقتصاديًا.

تزايد التنظيم والمراقبة أيضًا يشكل تحديًا للشركات التكنولوجية. كما أن التحولات في السياسات واللوائح الحكومية قد تؤثر على سياسات الشركات وتطبيقاتها، مما يتطلب منها تكييفًا سريعًا لتحقيق الامتثال وتفادي المخاطر القانونية.

علاوة على ذلك، يتسبب التقلب في العلاقات التجارية الدولية في تحديات اقتصادية إضافية. التصاعد في حروب التجارة وتقلبات سوق العملات يمكن أن تؤدي إلى تقليل هوامش الربح وتأثير الأداء المالي للشركات التكنولوجية.

والبقاء في عالم الأعمال التكنولوجية يتطلب تفهما عميقا للتحديات الاقتصادية المتغيرة والقدرة على التكيف بسرعة للتفوق والاستمرار في النجاح في سوق متطور ومتقلب.

أرباح الشركات في وول ستريت

ويضيف بانافاع في هذا السياق: بشكل عام، تعكس أرباح شركات التكنولوجيا في وول ستريت مستقبلاً واعداً لقطاع التكنولوجيا. ومن المهم الإشارة إلى أن بعض المخاطر قد تؤثر على هذا التفاؤل، مثل:

ارتفاع أسعار الفائدة

تضخم اقتصادي

الاضطرابات الجيوسياسية

ومع ذلك، فإن استثمارات شركات التكنولوجيا في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية تظهر التزامها بالنمو على المدى الطويل.