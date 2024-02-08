وأعلنت مجموعة "الدخيل" المالية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب للطرح العام الأولي لشركة "أفالون فارما" في بيان للسوق السعودي، الأربعاء، تحديد سعر الطرح عند 82 ريالا سعوديا (21.87 دولار) للسهم الواحد، وعدد الأسهم المطروحة لشريحة المستثمرين الأفراد 600 ألف سهم تمثل نسبة 10 بالمئة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام.

وبدأت فترة الطرح على المستثمرين الأفراد يوم الثلاثاء 30 يناير 2024م وانتهت يوم الخميس 1 فبراير 2024.

وبلغ عدد طلبات الاكتتاب المقدمة من قبل المكتتبين الرئيسيين 284.739 ألف طلب، كما سجل إجمالي عدد المكتتبين الأفراد (المكتتبين الرئيسيين والتابعين) 807.461 ألف مكتتب، بحسب البيان.

وتم تغطية الاكتتاب من قبل المكتتبين الأفراد بنحو 54.27 مرة، وبلغ إجمالي عدد الأسهم المكتتب بها من قبل المكتتبين الأفراد 32.56 مليون سهما، وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المكتتب بها من قبل المستثمرين الأفراد2.67 مليار ريال.