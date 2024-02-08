وقالت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية إن الناتج المحلي الإجمالي الروسي قد سجل نموا بنسبة 3.6 بالمئة خلال العام 2023.

وأوضح تقرير لوزارة التنمية الاقتصادية، وفقًا لوكالة أنباء "تاس" الروسية، الأربعاء، أن مؤشر النمو ارتفع بنسبة 2.3 بالمئة مقابل المستوى الذي كان عليه قبل عامين، مشيراً إلى توقعات بأن الناتج المحلي الإجمالي الروسي سينمو بنسبة 2.3 بالمئة في عام 2024.

وفي ديسمبر الماضي، أظهرت بيانات أن الاقتصاد الروسي قد انكمش بنسبة 1.2 بالمئة العام 2022، بحسب ما أعلنته هيئة الإحصاءات الرسمية في روسيا (روستات) آنذاك، وهي نسبة أقل من توقعات سابقة بتراجعه 2.1 بالمئة.

وفرضت دول الغرب عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على موسكو بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

وذكرت روستات: "ترجع التغيرات في تقدير الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلى تسلم النتائج السنوية للملاحظات الإحصائية الاتحادية وتقارير الميزانية السنوية من الخزانة الاتحادية".