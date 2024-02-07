كذلك تجاوز الرقم القياسي السابق لعدد الزوار والبالغ 16.73 مليون زائر في عام 2019، وذلك وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وحقق قطاع السياحة في دبي أداءً استثنائياً في عام 2023، كما عززت الإمارة من مكانتها بحصولها على لقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2024 من موقع "تريب أدفايزر"، أكبر منصة للسفر في العالم، لتكون دبي بذلك أول مدينة في العالم تحقق هذا الإنجاز للعام الثالث على التوالي.

ويواكب تطور قطاع السياحة تسجيل اقتصاد الإمارة نمواً بنسبة 3.3 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، ما يعكس أثر نمو النشاط السياحي في تحقيق الازدهار الاقتصادي.

وشهدت أنشطة الإقامة والطعام نمواً ملحوظاً في دبي بنسبة 11.1 بالمئة.

وتجاوز أداء أعداد الزوار الدوليين في دبي توجهات القطاع عالمياً، إذ أظهرت أحدث بيانات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أن أعداد الزوار الدوليين وصل إلى نسبة 88 بالمئة من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 بنهاية عام 2023.

وتصدّرت منطقة الشرق الأوسط مشهد التعافي بشكل نسبي، لتكون المنطقة الوحيدة التي تتخطى مستويات ما قبل الجائحة العالمية من نمو الزوار في عام 2019 بنسبة 22 بالمئة.

وشهد أداء قطاع السياحة زخماً في عام 2023 وهو ما أسهم في ترسيخ مكانة دبي كأبرز وجهات السفر للزوار من الأسواق الرئيسية التقليدية وكذلك الواعدة.

ومن منظور إقليمي، شكل الزوار من منطقتيّ دول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجتمعة ما نسبته 28 بالمئة من إجمالي زوار دبي من حول العالم، ما يعكس مكانة دبي كوجهة موثوقة ومفضلة للزوار مقارنة بالأسواق المجاورة. وشكلت منطقة أوروبا الغربية 19 بالمئة، ومنطقة جنوب آسيا 18 بالمئة، بينما شكلت منطقة رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية نسبة 13 بالمئة، كما شكلت منطقة دول شمال وجنوب شرق آسيا نسبة 9 بالمئة، بينما مثّلت الأميركيتان 7 بالمئة، وإفريقيا 4 بالمئة.

وبلغ متوسط نسبة الإشغال الفندقي في دبي حوالي 77.4 بالمئة في عام 2023، وهي من أعلى المعدلات في العالم، ارتفاعاً من 72.9 بالمئة في عام 2022، متجاوزةً نسبة الإشغال البالغة 75.3 بالمائة المسجلة في العام 2019.

وتعتبر النسبة المرتفعة للعام الماضي إنجازاً استثنائياً نظراً للزيادة الإجمالية ونسبتها 19 بالمئة في عدد الغرف الفندقية في العام 2023 مقارنة بالعام 2019.

وبلغت السعة الفندقية في دبي مع نهاية العام 2023 نحو 150,291 غرفة فندقية توزعت على 821 منشأة فندقية، مقارنةً بـــ 146,496 غرفةً في 804 منشآت للفترة ذاتها من العام 2022، و126,120 غرفة موزعة على 741 منشأة للعام 2019.

ويعكس الوصول إلى أكثر من 150 ألف غرفة فندقية في العام الماضي النمو والنجاح الذي يشهده قطاع الضيافة.

وارتفع عدد الغرف المحجوزة ليبلغ 41.70 مليون غرفة في عام 2023، مسجلاً زيادة بنسبة 11 بالمئة بالمقارنة مع 37.43 مليون غرفة في عام 2022، وزيادة بنسبة 30 بالمئة خلال الفترة التي سبقت الجائحة العالمية في العام 2019 بعدد بلغ 32.11 مليون غرفة.