وتكافح الشركة المالكة لتطبيق الرسائل الشهير، بهدف إنعاش سوق الإعلانات لديها، والذي يعاني منذ عام 2022، بعكس شركات أخرى مثل "ميتا بلاتفورمز".

وتعتبر تداولات الأربعاء واحدة من أسوأ التداولات التي شهدتها شركة "سناب".

وكان الأداء الأسوأ على الإطلاق للسهم في مايو 2022، حيث شهد سهم "سناب" تراجعا بنسبة 43 بالمئة.

وأعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 1.36 مليار دولار خلال الربع المنتهي في ديسمبر الماضي، أي أقل بقليل من 1.38 مليار دولار توقعها المحللون.

وتمثل النتائج الربع السادس على التوالي الذي تشهد فيه الشركة نموًا برقم واحد أو انخفاضًا في المبيعات.

وتوقعت شركة سناب أن يكتسب نموها زخما في الربع الأول من العام الجاري ولكن ليس بالسرعة التي توقعها المحللون.