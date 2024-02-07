وقال مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الثلاثاء، إنه إذا سار أداء الاقتصاد الأميركي وفقا للتوقعات فقد يمهد ذلك لخفض أسعار الفائدة. لكن المعركة لاحتواء التضخم "لم تنته بعد".

وقد يستغرق البنك المركزي وقتا قبل أن يقرر خفض أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي أشار إليه رئيسه جيروم باول أيضا في مقابلة بثت الأحد.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي 92.53 نقطة، أي نحو 0.24 بالمئة، إلى 38613.89 نقطة.

وصعد المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 18.82 نقطة، أي 0.38بالمئة، إلى 4973.05 نقطة.

وزاد "ناسداك" المجمع 81.36 نقطة، أي بنسبة 0.52 بالمئة، إلى 15690.35 نقطة.