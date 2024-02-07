وأكّد المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي؛ أنّ أراضي دبي تُواصل التزامها تجاه دعم رؤى وتوجّهات دبي لبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، وترسيخ مكانتها على خريطة العقارات الدوليّة.

وأوضح بن غليطة أن قيمة التصرفات العقاريّة تجاوزت حاجز 634 مليار درهم، بعدد تصرفات وصل إلى أكثر من 166.4 ألف تصرف عقاري خلال عام 2023، محقّقةً نمواً بنسبة 20 بالمئة من حيث القيمة و36 بالمئة من حيث العدد مقارنة بعام 2022.

فيما كان للاستثمارات العقاريّة أيضاً حضورها الاستثنائي حيث نمت قيمتها بنسبة 55 بالمئة خلال نفس الفترة، لتصل إلى حوالي 412 مليار درهم، بعدد استثمارات 157,798 استثماراً، يملكها 113,655 مستثمراً، منهم 71,002 مستثمر جُدد بزيادة 20 بالمئة، فيما ارتفعت نسبة المستثمرين غير المقيمين لتشكّل 42 بالمئة من إجمالي المستثمرين الجدد.

وأوضح بن غليطة، أنّ هذه النتائج القياسيّة تعدّ مؤشراً على قوّة ومرونة الأداء الاقتصادي في دبي، إلى جانب التزام دائرة الأراضي والأملاك في دبي بتعزيز رؤيتها الإستراتيجيّة الراميّة إلى تحقيق الريادة العالميّة في الاستثمار العقاري، مشيراً إلى أنّ هذا الأداء المتميّز للقطاع العقاري يشكّل داعماً حيوياً ودافعاً قوياً نحو تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصاديّة D33 الطموحة، وفي مقدمتها ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصاديّة في العالم.

المستثمرون الخليجيون والعرب والأجانب

وبحسب النتائج الصادرة عن أراضي دبي؛ فقد استحوذ المستثمرون الخليجيون على 10,441 استثماراً بقيمة 30.75 مليار درهم، يمتلكها 7,449 مستثمراً.

في حين بلغ عدد المستثمرين العرب 13,248 مستثمراً ضخّوا أكثر من 29.23 مليار درهم في 17,047 استثماراً.

بينما ضخّ المستثمرون الأجانب ما قيمته 276.28 مليار درهم في 122,937 استثماراً يمتلكها 90,753 مستثمراً أجنبياً.

وتُواصل كذلك النساء ترسيخ مكانتهنّ في القطاع العقاري في دبي، فقد بلغ عدد المستثمرات 38,059 سيّدة في العام 2023، استثمرن ما قيمته 90.5 مليار درهم في 46,725 استثماراً، بنمو 53.9 بالمئة من حيث القيمة و42.5 بالمئة من حيث عدد المستثمرات، و39.8 بالمئة من حيث عدد الاستثمارات مقارنة بالعام 2022.