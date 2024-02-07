وبعد أن صعد السهم خلال تداولات ما قبل الجلسة بنحو 4 بالمئة، إلا أن السهم تراجع إلى المنطقة الحمراء، ليسجل هبوطا بأكثر من 4 بالمئة خلال الدقائق الأولى للتداول.

ويأتي التراجع على الرغم من إعلان الشركة عزمها زيادة حجم برنامج إعادة شراء أسهمها بمقدار 25 مليار دولار.

وقالت "علي بابا" إن الزيادة البالغة 25 مليار دولار ستضاف إلى برنامج إعادة شراء الأسهم الخاص بها حتى نهاية مارس 2027، ليصل إجمالي المبلغ المتاح في إطار البرنامج إلى 35.3 مليار دولار.

وقالت الشركة في بيان إن زيادة إعادة الشراء تظهر "الثقة في مستقبل أعمالنا وتدفقاتنا النقدية".

وبلغت إيرادات عملاق التجارة الإلكترونية الصيني 260.35 مليار يوان صيني (36.6 مليار دولار) مقابل 262.07 مليار يوان متوقعة.

وخالفت الإيرادات التوقعات، حيث نمت بنسبة 5 بالمئة فقط على أساس سنوي، مسجلة تباطؤًا عن الأرباع السابقة، حيث ظل النمو في أعمال التجارة الإلكترونية في الصين وقسم الحوسبة السحابية بطيئًا.

وفي الوقت نفسه، انخفض صافي دخل "علي بابا" في الربع المنتهي في ديسمبر بنسبة 69 بالمئة على أساس سنوي إلى 14.4 مليار يوان صيني.