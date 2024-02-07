وأشارت البيانات المالية للشركة إلى أنه تم تعديل نتائج 2022 لاستبعاد صافي شطب استثنائي قدره 576.5 مليون دولار، متعلق بفقدان السيطرة على 19 طائرة تم تأجيرها سابقاً لشركات طيران في روسيا.

وتم تعديل نتائج 2023 لاستبعاد عائدات تسوية نقدية بقيمة 118.3 مليون دولار.

كما أعلنت الشركة عن وصول عدد الطائرات المستحوذ عليها إلى 20 طائرة، بواقع 10 طائرات مملوكة و10 طائرات مدارة، وعدد الطائرات المباعة إلى 30 منها 22 مملوكة و8 مدارة.

وأضافت الشركة أنها حصلت على حقوق شراء 64 طائرة، وبلوغ اتفاقيات التأجير والتمديدات والتعديلات الموقعة 150 طائرة، منها 114 مملوكة و36 مدارة.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "تظهر نتائجنا المالية لعام 2023 بأكمله قـوة أعمالنا التي تشهد توسعاً مستمراً حيث استحوذنا على 20 طائرة مع حقوق شراء 64 طائرة مع مواعيد تسليم قريبة المدى".

وأضاف تارابور، "حقق قسم الهندسة في الشركة نتائج قياسية مع زيادات كبيرة في الإنتاج والإيرادات. ونحن مستمرون في الاستثمار في هذه المنشأة، حيث قمنا خلال العام بتدشين توسعة لحظيرة الطائرات، وأعلنا عن شراكة مع بوينغ لتصبح المنشأة الأولى في الشرق الأوسط المصرح لها بإجراء عمليات تحويل طائرات بوينغ 737-800BCF".