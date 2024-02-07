وبلغ صافي أرباح الشركة الفرنسية خلال العام الماضي 21.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 4 بالمئة عن عام 2022.

وخلال الربع الأخير من العام الماضي، انخفض صافي الدخل التشغيلي المعدل لـ "توتال إنيرجيز" بنسبة 31 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إلى 5.2 مليار دولار، أي أقل من متوسط تقديرات المحللين البالغة 5.66 مليار دولار، وذلك بسبب تراجع أسعار النفط بشكل عام.

وفي أكتوبر الماضي، كشفت "توتال إنرجيز" عن انخفاض بنسبة 35 بالمئة في صافي الأرباح المعدلة للربع الثالث من 2023، بسبب انخفاض أسعار الطاقة أيضا.

وبلغ صافي الربح المعدل لشركة الطاقة الفرنسية 6.5 مليار دولار، خلال الربع الثالث من العام الماضي، بانخفاض عن 10 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام 2022.

وتتوقع الشركة تحقيق استثمارات صافية تتراوح بين 17 مليار دولار و18 مليار دولار هذا العام، سيذهب حوالي ثلثها إلى استثمارات الطاقة منخفضة الكربون، بحسب الرئيس التنفيذي للشركة، باتريك بويان.

كما تتوقع الشركة أن تظل أسواق الغاز الطبيعي المسال "في حالة توتر" هذا العام بسبب النمو المحدود في الطاقة الإنتاجية العالمية وارتفاع الطلب.