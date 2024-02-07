وقالت الشركة في بيان، إنها تعتزم بيع 24.5 مليون سهم في البورصة السعودية، وهو ما يعادل 30 بالمئة من رأسمالها المصدر.

وأفاد البيان بتعيين "إتش.إس.بي.سي" (HSBC) مستشارا ماليا ومنسقا رئيسيا ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد تغطية ومدير الاكتتاب، بينما ستقوم شركة الإمارات دبي الوطنية كابيتال السعودية بدور مدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية.

كانت شركة المطاحن الحديثة جزءا من برنامج خصخصة أوسع نطاقا في إطار رؤية السعودية 2030.

وباعتها الهيئة العامة للأمن الغذائي (التي كان اسمها المؤسسة العامة للحبوب) إلى كونسورتيوم من مستثمرين مقابل 750 مليون ريال (200 مليون دولار) في 2020.

وتشغل الشركة مطاحن دقيق في مناطق خميس مشيط والجوف والجموم في السعودية.

وهذه هي الشركة الثانية في المملكة التي تشرع في الإدراج هذا العام.

وكان الاكتتاب الأول لشركة "أفالون فارما" التي سعرت طرحها العام الأولي عند الحد الأعلى، مقابل 30 بالمئة من أسهمها، في اكتتاب تم تغطيته من قبل المستثمرين الأفراد بـ 54.3 مرة.

وأظهرت بيانات من مجموعة بورصات لندن، أن الشركات المتمركزة في دول مجلس التعاون الخليجي، جمعت عائدات من عمليات الطرح العام الأولي بلغت 11 مليار دولار في 2023، بانخفاض 45 بالمئة عن 2022.

وشكلت عمليات الطرح العام الأولي في دول مجلس التعاون الخليجي 40 بالمئة من العائدات التي تم جمعها بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في 2023، انخفاضا من 56 بالمئة في 2022.