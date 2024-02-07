وأوضحت الشركة في بيان على موقع السوق، أن أرباحها ارتفعت إلى 345.3 مليون درهم (94 مليون دولار) بنهاية عام 2023، مقارنة بأرباح قدرها 224.4 مليون درهم تم تحقيقها بنهاية عام 2022.

بلغت ربحية السهم عن العام الماضي عند 0.14 درهم.

وبحسب البيان، فقد ارتفعت الإيرادات بحوالي 11 بالمئة لتصل إلى 1.9 مليار درهم بنهاية عام 2023 والذي كان مدفوعًا في المقام الأول بالزيادة في عوائد سيارات الأجرة العادية وذلك نتيجة للنشاط الاقتصادي الإيجابي الذي تشهده البلاد، مقارنة بـ 1.7 مليار درهم بنهاية عام 2022.

كما بلغت إجمالي إصول الشركة بنهاية 2023 عند 1.97 مليار درهم، مقارنة بـ 1.79 مليار درهم في 2022.

وشهد سوق دبي المالي يوم 7 ديسمبر الماضي، إدراج أسهم شركة تاكسي دبي، وبسعر 1.85 درهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المُعلن عنه مسبقاً.

وحينها بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام ما يزيد عن 150 مليار درهم (حوالي 41 مليار دولار)، مما يعني تجاوز اكتتاب الأسهم المطروحة بنحو 130 مرة لجميع الشرائح مجتمعة بسعر الطرح النهائي، مما يمثل أكبر طلب اكتتاب عام أولي على الإطلاق في سوق دبي المالي.