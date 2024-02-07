وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، إن الصادرات السلعية قد هبطت بنحو 15.6 بالمئة في نوفمبر الماضي، على أساس سنوي، لتبلغ قيمتها 95 مليار ريال (حوالي 25.3 مليار دولار) مقابل 112.6 مليار ريال في نوفمبر 2022. وعزت الهيئة هذا التراجع إلى انخفاض الصادرات النفطية.

وبحسب البيانات، فقد انخفضت حصة الصادرات النفطية من إجمالي الصادرات السلعية من 79.8 بالمئة في نوفمبر 2022، إلى 76.2 بالمئة في نوفمبر 2023.

وعلى أساس شهري، انخفضت الصادرات السلعية بنسبة 8.9 بالمئة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2023 وبمقدار 9.3 مليار ريال.

وتراجعت الصادرات غير النفطية (تشمل إعادة التصدير) بنسبة 0.7 بالمئة في نوفمبر 2023، على أساس سنوي، حيث بلغت 22.6 مليار ريال مقابل 22.8 مليار ريال في نوفمبر 2022.

وانخفضت الصادرات غير النفطية (لا تشمل إعادة التصدير) بنسبة 5.5 بالمئة فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 21.8 بالمئة بالمقارنة مع الشهر المماثل من العام السابق.

وارتفعت الواردات بنسبة 3.7 بالمئة في نوفمبر 2023 إلى 67.1 مليار ريال، مقابل 64.8 مليار ريال في نوفمبر 2022.

يذكر أن فائض الميزان التجاري قد بلغ 28 مليار ريال في نوفمبر الماضي، مقابل 48 مليار ريال في نوفمبر 2022.