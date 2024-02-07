ولم يسجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تغيرا يذكر عند 486.57 نقطة، بحلول الساعة 0826 بتوقيت غرينتش.

وقفزت أسهم شركة تيم فيور بنسبة 10.9 بالمئة إلى قمة المؤشر بعد أن أعلن مطور البرمجيات الألماني عن إيرادات وأرباح للربع الرابع أعلى من المتوقع.

وتصدرت شركات الطاقة الجلسة التي هيمنت عليها تقارير الأرباح، مع ارتفاع سهم شركة فيستاس بنسبة 6.3 في المئة بعد أن تجاوزت شركة صناعة توربينات الرياح الدنمركية توقعات أرباح التشغيل للربع الرابع.

وعلى الجانب الآخر، انخفض سهم إكوينور بنسبة 3.7 بالمئة بعد أن سجلت شركة النفط والغاز النرويجية أرباح تشغيل فصلية أعلى من المتوقع، لكنها قالت إنها ستخفض إجمالي مدفوعاتها للمساهمين في عام 2024.

وارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.2 بالمئة.

ووضعت خسارة سهم مجموعة دويتشه بوست حوالي أربعة بالمئة بعض الضغط على المؤشر، وذلك بعدما باع بنك التنمية الألماني الحكومي (كيه.إف.دبليو) 50 مليون سهم في المجموعة مقابل 2.17 مليار يورو.