وأغلق نيكي الياباني منخفضا بنسبة 0.11 بالمئة عند 36119.92 نقطة، في تعاف من تراجع بلغ 0.84 بالمئة ​​في وقت سابق من الجلسة.

وقال ناوكي فوجيوارا أحد كبار مديري الصناديق في شينكين لإدارة الأصول "كان المستثمرون يحصلون على أرباح من الشركات ذات الأداء الأفضل ويشترون أسهما أرخص كما رأينا في الأسهم المرتبطة بالرقائق اليوم والتي تقتفي أثر الخسائر في مؤشر أسهم الرقائق الأميركية".

ارتفعت جميع مؤشرات وول ستريت الثلاثة الرئيسية خلال الليل، لكن المؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا ارتفع 0.07 بالمئة فقط بفعل تراجع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 1.14 بالمئة.

وفي اليابان، انخفض سهم دايكن إندستريز لصناعة مكيفات الهواء 7.07 بالمئة. وخسر سهم طوكيو إلكترون المتخصصة في معدات صناعة الرقائق 0.52 بالمئة وتراجع سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 0.84 بالمئة.

وانخفض سهم كي.دي.دي.آي للاتصالات 1.96 بالمئة بعد إعلانها عن مناقصة بقيمة 500 مليار ين (3.38 مليار دولار) لشراء سلسلة المتاجر الصغيرة لاسن بالاشتراك مع ميتسوبيشي كورب. وقفزت أسهم لاسن 15.22 بالمئة.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.42 بالمئة إلى 2549.95 نقطة، مدعوما بسهمي تويوتا وميتسوبيشي.

وقفز سهم ميتسوبيشي 9.74 بالمئة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بعد إعلان شركة التجارة أنها ستنفق ما يصل إلى 500 مليار ين لإعادة شراء نحو عشرة بالمئة من أسهمها.

وصعد سهم تويوتا موتور 3.99 بالمئة بعد أن رفعت شركة صناعة السيارات توقعاتها لأرباح التشغيل للعام بأكمله بنحو تسعة بالمئة.

ومن بين أكثر من 1600 سهم في السوق الرئيسية ببورصة طوكيو، ارتفع 52 بالمئة من الأسهم وانخفض 44 بالمئة، واستقر اثنان بالمئة.