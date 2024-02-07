وسيسبق العملية إصدار حقوق أولوية بستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار) لتعزيز مركزها المالي ودعم محفظتها الاستثمارية المستقبلية، مع سداد ديونها وتمكينها من توزيع أسهمها في شركة المراعي.

وقالت صافولا أيضا إن سلسلة المتاجر الكبرى التابعة لها "بنده" للتجزئة "حققت تحسنا ملحوظا في أدائها... وسوف تقوم صافولا بدراسة إدراج شركة بنده مستقبلا".

وقفز سهم صافولا بنسبة 3.8 بالمئة ليصل إلى 50.80 ريالا وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2020، وانخفض سهم المراعي 3.7 بالمئة عند بدء التعاملات في الرياض على خلفية الإعلان.

ووافق مجلس إدارة صافولا على إصدار حقوق الأولوية وتوزيع أسهم المراعي، وكلاهما يتوقف على موافقة الجهات التنظيمية وموافقة المساهمين.

وقالت صافولا في إفصاح للبورصة "يهدف توزيع أسهم صافولا في شركة المراعي إلى تعظيم القيمة الاستثمارية لمساهمي صافولا الذين سيستفيدون من خلال ملكيتهم المباشرة من فرص النمو وتوزيعات الأرباح المستقبلية لإحدى أكبر شركات الأغذية الرائدة في المنطقة".

وفي أكتوبر، عينت صافولا مويليس آند كو لتقديم المشورة بشأن الخيارات الاستراتيجية لأعمالها، بما في ذلك البيع المحتمل لجزء من حصتها في شركة المراعي.

ويمتلك صندوق الثروة السيادي السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، حصة 16 بالمئة في شركة المراعي من خلال إحدى الشركات التابعة له.