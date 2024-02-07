قال مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الثلاثاء، إنه إذا سار أداء الاقتصاد الأميركي وفقا للتوقعات فقد يمهد ذلك لخفض أسعار الفائدة. لكن المعركة لاحتواء التضخم "لم تنته بعد".

وقد يستغرق البنك المركزي وقتا قبل أن يقرر خفض أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي أشار إليه رئيسه جيروم باول أيضا في مقابلة بثت الأحد.

ومن شأن ارتفاع أسعار الفائدة زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك، مما يقلل من جاذبيتها بين الأصول الأخرى.

ويتوقع متداولون حاليا فرصة قدرها 19.5 بالمئة لخفض أسعار الفائدة في مارس، وفقًا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، مقارنة بفرصة كانت تبلغ 68.1 بالمئة في بداية العام.

وسينصب تركيز السوق على تعليقات ما لا يقل عن خمسة مسؤولين آخرين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، ثم يتحول لاحقا إلى تقرير التضخم المقرر صدوره يوم الثلاثاء المقبل للحصول على مزيد من الأدلة حول سياسة البنك المركزي الأميركي.

وانخفض مؤشر الدولار والعوائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات مما يجعل الذهب الذي لا يدر عائدا أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

التغير في الأسعار

استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2035.12 دولار للأونصة بحلول الساعة 0131 بتوقيت غرينتش، وذلك بعدما ارتفع أكثر من 0.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

ولم يطرأ أي تغير أيضا على العقود الآجلة الأميركية للذهب واستقرت عند 2051.20 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 22.41 دولارا للأونصة، واستقر سعر البلاتين عند 903.99 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 949.83 دولار للأونصة.