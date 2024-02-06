وتعكس هذه الأرقام أيضاً زيادة قوية مقارنة بعام 2022 (+7,2 بالمئة تقريباً). وعلى الرغم من تأخرها في قطاع السيارات الكهربائية بالكامل، فقد استفادت المجموعة من الارتفاع الكبير في مبيعاتها من المركبات الهجينة، ومن استيعاب النقص في أشباه الموصلات، بعدما أدى ذلك في السابق إلى تباطؤ إنتاجها.

واستعادت تويوتا اللقب الرمزي لشركة السيارات الأولى عالمياً من حيث حجم المبيعات في عام 2020 واحتفظت به منذ ذلك الحين، متقدمة على مجموعة فولكسفاغن الألمانية، التي احتلت المركز الثاني مجدداً العام الماضي، مع بيع 9,24 ملايين سيارة بارتفاع نسبته 12 بالمئة، وفق أرقام نُشرت في أوائل يناير.

واحتفظت مجموعة "هيونداي-كيا" الكورية الجنوبية بالمركز الثالث في هذا التصنيف، مع بيع 7,3 ملايين وحدة في عام 2023 بارتفاع نسبته 6,7 بالمئة.

وحتى باستثناء شركتيها الفرعيتين "دايهاتسو" للسيارات الصغيرة و"هينو" للشاحنات والحافلات، فقد سلّمت تويوتا وعلامتها التجارية "لكزس" للمركبات الفاخرة، عدداً أكبر من المركبات مقارنة بمنافسيها الرئيسيين في ألمانيا وكوريا الجنوبية، بواقع 10,3 ملايين وحدة في عام 2023 بارتفاع نسبته 7,7 بالمئة.

ومع ذلك، لا تزال تويوتا تواجه مشكلات؛ فقد شوهت فضائح مرتبطة بالتلاعب في اختبارات الأداء سمعة "هينو" و"دايهاتسو".

وانخفضت مبيعات "هينو" العام الماضي بسبب هذه القضية بنسبة 9,8 بالمئة، فيما أوقفت شركة "دايهاتسو" إنتاجها بالكامل منذ نهاية ديسمبر.

كما أعلنت تويوتا، الاثنين، تعليق شحنات عشرة نماذج تعمل بالديزل بسبب مخالفات مماثلة في الموافقة على محركاتها في اليابان، والتي تنتجها شركة أخرى تابعة لها، وهي "تويوتا إنداستريز".

كذلك، لا تزال الشركة اليابانية العملاقة في موقع متأخر في قطاع السيارات الكهربائية بالكامل، إذ باعت فقط 104 آلاف و18 سيارة من هذا النوع في عام 2023.

ورغم أن هذا العدد يعكس ارتفاعاً بواقع أربع مرات خلال عام واحد، لكنه لا يزال ضئيلاً مقارنة بمركبات "تسلا" الأميركية التي بيع منها 1,81 مليون سيارة كهربائية، وأيضاً "بي واي دي" (BYD) الصينية التي بيع منها 1,57 مليون وحدة مباعة.

مع ذلك، تعوّض تويوتا إلى حد كبير عن نقطة الضعف هذه بديناميكية مبيعاتها العالمية من السيارات الهجينة والتي باعت أكثر من 3,4 ملايين وحدة في عام 2023، بنمو بنسبة 31,4 بالمئة خلال عام واحد.