وكانت دبي أعلنت في مطلع 2020 أنها تستهدف الوصول إلى هذا الرقم في عام 2025.

وأشار الشيخ محمد بن راشد في منشور على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إلى أن تحقيق إمارة دبي لمستهدف التجارة الخارجية البالغ 2 تريليون درهم هذا العام، وقبل الموعد المستهدف، جاء على الرغم من أزمة جائحة كورونا.

وأضاف أن دبي أطلقت العديد من المبادرات وطورت سياستها وغيرت وسهلت الإجراءات خلال هذه الأزمة التي استمرت عامين، الأمر الذي مكنها من تحقيق هدفها.