وقبل تنفيذ الحظر الكامل الذي فرضه الاتحاد الأوروبي في فبراير 2023، كانت أوروبا أكبر المشترين من روسيا.

ومنذ ذلك الحين، يقوم التجار بتحويل شحنات وقود الديزل من الموانئ الروسية إلى البرازيل وتركيا ودول في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط والتحميل من سفينة إلى سفينة.

ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن، صدّرت روسيا العام الماضي حوالي 13.5 مليون طن من وقود الديزل وزيت الغاز إلى تركيا، ارتفاعا من خمسة ملايين طن في 2022.

ولم يكن من الواضح مقدار ما بقي من هذه الكمية في تركيا دون أن يتم شحنه إلى وجهات أخرى.

وبلغ إجمالي شحنات وقود الديزل من الموانئ الروسية إلى البرازيل نحو 6.5 مليون طن في 2023 مقابل 74 ألف طن في 2022.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن، أن تركيا ظلت أكبر مشتر لوقود الديزل وزيت الغاز الروسي في الشهر الأول من هذا العام، إذ تلقت أكثر من 1.5 مليون طن.

بينما تراجعت واردات البرازيل من روسيا في يناير إلى نحو 460 ألف طن، انخفاضا من مليون طن في ديسمبر 2023.

وقال متعاملون إن التراجع جاء نتيجة الانخفاض الموسمي في الطلب والإمدادات.