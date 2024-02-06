وأضاف بيسكوف في تصريح للصحفيين بموسكو، أن تركيا شريك تجاري واقتصادي مهم لروسيا.

وردا على سؤال عن إنشاء مركز للغاز الروسي في تركيا، وإمكانية تأسيس بنك مشترك بين البلدين، قال بيسكوف إن "كل هذه القضايا ستكون على جدول الأعمال".

ومن المتوقع أن يجري الرئيس الروسي زيارة إلى تركيا خلال فبراير الجاري، وفق تصريح سابق لمستشار الكرملين للسياسة الخارجية، يوري أوشاكوف.

يذكر أن الرئيس الروسي طرح في أكتوبر 2022، فكرة إنشاء مركز للغاز في تركيا، يمكن من خلاله إعادة توجيه حجم العبور المفقود عبر خط أنابيب "نورد ستريم".

بدورها أكد السلطات التركية إن البنية التحتية في البلاد جاهزة تقريباً لتنفيذ مشروع مركز الغاز، لكن هناك حاجة إلى تعديل بعض التعديلات القانونية.