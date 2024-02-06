المكتب الواقع في برج "50 هدسون ياردز" في منطقة مانهاتن، يعد ثاني المكاتب الدولية لنيوم بعد مكتب مدينة لندن الذي تم افتتاحه في نوفمبر 2023 بهدف دعم أعمال نيوم في المملكة المتحدة وجميع أنحاء أوروبا، وتأسيس علاقات مثمرة جديدة مع الشركاء والمستثمرين والجهات ذات العلاقة.

سيتولى بوب ستيفانوفسكي، منصب مدير مكتب نيوم في الولايات المتحدة الأميركية، وهو مدير مالي عالمي بارز، شغل سابقاً مناصب قيادية في شركات عدة منها "جنرال إلكتريك" و"UBS" و"ثري آي جروب بي إل سي"، بحسب البيان.

وقالت "نيوم"، إنها تهدف من خلال افتتاح مكتبها في مدينة نيويورك إلى تعزيز علاقاتها القائمة مع المؤسسات الأميركية، إلى جانب اكتشاف وجذب المزيد من الشراكات والفرص الاستثمارية الجديدة من الولايات المتحدة. وسيسهم المكتب في فتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات والمستثمرين الأميركيين من المبتكرين ورواد الصناعة، ما يدعم تسريع جهود نيوم في مواجهة التحديات العالمية، وتحقيق رؤيتها لإعادة تعريف مثالية العيش والعمل والحفاظ على الطبيعة.

وقالت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة السعودية بالولايات المتحدة في كلمتها خلال الافتتاح الرسمي للمكتب: "يسعدنا أن نشهد افتتاح نيوم مكتباً لها في نيويورك، فالفرص الواعدة التي توفرها لا يقتصر تأثيرها على المملكة فحسب، بل يمتد إلى محيطها الإقليمي والدولي، فمن خلال دورها كمحفز للابتكار والتنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي، فإن نيوم تمثل مصدر إلهام للمشاريع الطموحة في جميع أنحاء العالم، لما تمثله من نموذج فريد لمدن المستقبل".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لنيوم، المهندس نظمي النصر: "لدينا قناعة راسخة بأهمية العمل مع الشركاء الدوليين القادرين على دعم جهودنا لتحقيق رؤية نيوم، ومن هذا المنطلق اخترنا مدينة نيويورك لافتتاح مكتبنا الدولي الثاني، نظراً لمكانتها الدولية كعاصمةٍ عالمية لقطاع المال والأعمال".

وأضاف: "لقد عززت نيوم استثماراتها وشراكاتها مع شركاتٍ أميركية عدة، ومن خلال هذا المكتب نطمح لتنمية علاقتنا الاستثمارية مع قطاعات الصناعة والأعمال في الولايات المتحدة الأميركية".

وضمن أهم شراكاتها العالمية، تعمل شركة نيوم للهيدروجين الأخضر حالياً، وهي مشروع مشترك ومملوك بالتساوي بين نيوم، وشركة إير برودكتس الأميركية (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز APD) وشركة أكوا باور، على بناء أكبر مصنع في العالم للهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون في أوكساچون، باستثمارات إجمالية تبلغ قيمتها 8.4 مليار دولار (31.5 مليار ريال). وفي هذا الإطار، سيعمل مكتب نيوم في نيويورك على تعزيز شراكاتها مع الشركات الأمريكية وعقد شراكات جديدة، لاحتضان وتسويق تقنيات مستدامة يمكن الاستفادة منها في نيوم وفي جميع أنحاء العالم.