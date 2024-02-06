وخلال حديثه، في الكلمة الافتتاحية للنسخة الثانية من "منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص"، المنعقد في الرياض، يومي 6 و7 فبراير، قال الرميان إن الصندوق يعمل على إشراك القطاع الخاص في عدة قطاعات للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة بزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

وبحسب ما ذكره الرميان فإن رؤية المملكة 2030 تستهدف زيادة دور القطاع الخاص عبر إشراكه في 13 قطاعا استراتيجيا، مشيرا إلى أن المبادرات والبرامج التي يطلقها الصندوق لها دور أساسي في تحقيق هذا الهدف.

وأشار إلى منصة القطاع الخاص التي أطلقها الصندوق في العام الماضي تقدم أكثر من 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، مشيرا إلى أن أكثر من 100 شركة سعودية تأهلت للعمل مع شركات الصندوق عبر منصة برنامج التأهيل المسبق للمقاولين، فيما جرى تنظيم دورات تدريبية لأكثر من 200 شركة صغيرة ومتوسطة بهدف تأهيلها للحصول على عقود لمشروعات الصندوق وشركاته.

وقال الرميان: "يواصل الصندوق عمله كمحرك للتحول الاقتصادي في السعودية من خلال تأسيس القطاعات الاستراتيجية وتطويرها التي تسهم في مساهمة شراكات القطاع الخاص".

وسيشهد المنتدى الإعلان عن عدد من الشراكات الرئيسية بين القطاع الخاص والصندوق وشركات محفظته، وستسهم هذه الشراكات في تعزيز جهود الصندوق للعمل جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص لتنمية اقتصاد المملكة.

يشارك في المنتدى أكثر من 8 آلاف من شركات القطاع الخاص، إضافة إلى نحو 80 جناحاً للشركات، وما يزيد على 100 من كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص، وفقاً لإعلان الصندوق.