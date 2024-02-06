وقالت "غذاء القابضة"، التابعة للشركة العالمية القابضة، إن هذه الصفقة تأتي ضمن استراتيجيتها للنمو من خلال التوسع في قطاع الخدمات اللوجستية والطيران، وتماشيا مع أهدافها لتكون أكبر شركة في قطاع تجارة المواد الغذائية في المنطقة.

وذكر البيان أن عملية الاستحواذ تسهم أيضا في تنويع المحفظة الاستثمارية لشركة"غذاء القابضة".

وتخضع عملية إتمام صفقة الاستحواذ لشروط إغلاق معينة وموافقات تنظيمية، من المتوقع الانتهاء منها في النصف الأول من عام 2024، بحسب البيان.

وقالت الشركة إنه في غضون ذلك، تلتزم "غذاء القابضة" بالعمل بشكل وثيق مع شركة طيران إم.إن.جي للشحن التجاري لضمان الانتقال السلس، واستكشاف أُفق جديدة للنمو والتوسع في قطاع الطيران التجاري.

وقال فلال أمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة غذاء القابضة: "يشكل دمج شركة إم.إن.جي للشحن التجاري في محفظة أعمالنا قفزة مهمة في مسيرتنا نحو التحول إلى قطب إقليمي بارز في قطاع تجارة المواد الغذائية".