وقال البنك في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" إن إجمالي ربح العمليات خلال السنة الماضية قد ارتفع بنسبة 16.3 بالمئة إلى 9.3 مليار ريال على أساس سنوي.

وزادت ودائع العملاء في 2023 بنسبة 9.3 بالمئة لتصل إلى 172.2 مليار ريال، بالمقارنة مع 157.6 مليار ريال في 2022.

ويعود ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 21.9 بالمئة بشكل رئيسي إلى ارتفاع في إجمالي العوائد على التمويل والاستثمار، وقابل ذلك ارتفاعاً جزئياً في مصاريف العمولات الخاصة.

وعزا البنك السعودي الفرنسي سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى:

ارتفع صافي الدخل ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع اجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 16.30 بالمئة وقابل ذلك ارتفاعاً جزئياً في اجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 15.02 بالمئة.

هذا الارتفاع في الدخل التشغيلي يعود بشكل رئيسي الى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الاتعاب والعمولات والذي قابلة انخفاضاً جزئياً في صافي دخل المتاجرة، صافي دخل الصرف الأجنبي والخسائر في صافي استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة.

الارتفاع في المصاريف التشغيلية يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة في القروض والسلف، رواتب ومصاريف الموظفين ومصاريف تشغيلية أخرى ومصاريف عمومية وإدارية والذي قابلة تعويضاً جزئيًا في مخصص قيمة الاستثمارات والموجودات المالية وأخرى.

وقال البنك في بيانه، إن صافي الدخل بعد الزكاة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2023 قد بلغت 827 مليون ريال مقابل 903 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق، ما يعني انخفاض بنسبة 8.4 بالمئة.

وبلغت ربحية السهم للعام 2023 عند 3.33 ريالا للسهم، مقارنة مع 2.79 ريالا في 2022.

توزيعات الأرباح

في سياق متصل، أوصى مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني للعام 2023، بواقع 1.19 مليار ريال ما يعادل 10 بالمئة من قيمة الأسهم الاسمية.

وبلغت عدد الأسهم المستحقة للأرباح حوالي 1.2 مليار سهم، لتبلغ حصة السهم من التوزيعات ريال واحد بعد خصم الزكاة.

وقال البنك إن تاريخ أحقية الأرباح للنصف الثاني لعام 2023 ستكون لمساهمي البنك المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد اجتماع الجمعية العامة والذي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.

تجدر الإشارة بأنه قد تم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي بتاريخ 05 فبراير 2024 على توصية المجلس بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين.

هذا وقد سبق للبنك توزيع أرباح نقدية صافية قدرها 1.14 مليار ريال عن النصف الأول من العام المالي 2023 للمساهمين المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي يوافق 03 أغسطس 2023 بواقع 0.95 ريال سعودي للسهم الواحد و ما يمثل 9.5 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم، وبذلك يبلغ مجموع صافي الأرباح الموزعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مبلغ وقدره 2.338 مليار ريال، بواقع 1.95 ريال للسهم الواحد، وبما يعادل 19.50 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم.